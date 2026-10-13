ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع الثمن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارًا بشأنها خلال وقت قريب جدًا، في تصريحات جديدة تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على طهران وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه الأزمة الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط ترقب لمآلات الاتصالات الجارية بين واشنطن وطهران، والخيارات التي قد تلجأ إليها الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن إيران أصبحت، على حد وصفه، دولة فاشلة، كما تحدث عن اقتراب اتخاذ قرار بشأنها، دون أن يكشف عن طبيعة الخطوة المرتقبة أو توقيت تنفيذها بصورة محددة.

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار الخلافات بشأن مستقبل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل ملفات شائكة تشمل البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدًا للتصعيد.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان القرار الذي تحدث عنه يتعلق بمواصلة المسار الدبلوماسي أو تشديد الضغوط الاقتصادية أو اتخاذ إجراءات أخرى، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة إعلان رسمي يحدد طبيعة الخطوة الأمريكية المقبلة.

وتترقب الأوساط الدولية أي توضيحات جديدة من البيت الأبيض بشأن تصريحات الرئيس الأمريكية، في ظل المخاوف من انعكاسات أي تصعيد إضافي على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.