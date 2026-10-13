قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟

وزارة
وزارة
أحمد عبد القوى

تفتح مبادرة «مليون طالب مصري يبدع مع Gemini»، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة جوجل العالمية، الباب أمام تحول في أساليب التعليم الجامعي بمصر، يقوم على الانتقال من الحفظ التقليدي إلى الفهم والتحليل والإبداع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ثورة في التعليم الجامعي بدعم من «الاتصالات» وجوجل

 

وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاتصالات، بقيادة المهندس رأفت هندي، لتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات التعليم وسوق العمل.

وتتيح المبادرة لطلاب الجامعات المصرية ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا الحصول على اشتراك مجاني لمدة عام في خطة Google AI Plus، تبلغ قيمته نحو 3 آلاف جنيه، مع استمرار التسجيل حتى 31 ديسمبر 2026.

وتمنح الأدوات الجديدة الطلاب إمكانية تلخيص الكتب والمراجع التي تصل إلى 200 صفحة، وإعداد ملخصات صوتية وتفاعلية، وتبسيط المفاهيم المعقدة، إلى جانب الاستفادة من أدوات إنتاج الصور والفيديو ومساحة تخزين سحابية تبلغ 400 جيجابايت.

وتكمن أهمية المبادرة في أنها قد تغير مفهوم المذاكرة نفسه؛ فبدلًا من الاقتصار على حفظ المعلومات واسترجاعها، يستطيع الطالب استخدام الذكاء الاصطناعي في طرح الأسئلة، ومقارنة الأفكار، وتحليل المحتوى العلمي، وصولًا إلى بناء فهم أعمق للمادة الدراسية.

ولا يقتصر التحول المحتمل على الطلاب، بل يمتد إلى الجامعات التي تواجه تحديًا متزايدًا لتطوير أساليب التقييم والامتحانات، بحيث تمنح وزنًا أكبر للفهم والتطبيق وحل المشكلات بدلًا من الاعتماد المفرط على استظهار المعلومات.

كما تحمل المبادرة بعدًا اقتصاديًا ومهنيًا، من خلال إتاحة أدوات مدفوعة مجانًا، وربط المهارات الجامعية باحتياجات الاقتصاد الرقمي، خاصة في مجالات البحث العلمي والبرمجة والتصميم والابتكار.

غير أن نجاح التجربة لا يتوقف على توفير التكنولوجيا وحدها، وإنما يرتبط بقدرة الطلاب على استخدامها بوعي ومسؤولية، دون تحويلها إلى وسيلة للحصول على إجابات جاهزة أو الاستغناء عن التفكير المستقل.

ويبقى الاختبار الحقيقي للمبادرة هو قدرتها على تحويل الطالب من متلقٍ للمعلومات إلى منتج للأفكار، لتصبح قيمة التعليم الجامعي مرتبطة ليس بحجم ما يحفظه الطالب، وإنما بما يستطيع فهمه وتحليله وابتكاره.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

سيارات روف البرتقالية 2026

شاهد.. سيارة برتقالية نادرة معروضة للبيع مقابل 8 ملايين دولار

براءة اختراع تسلا الجديدة

براءة اختراع جديدة تكشف مستقبلًا مقلقًا لسيارات تسلا

HP تطلق حواسب OmniBook 3

لعشاق الأداء العالي.. HP تطلق حواسب OmniBook 3 ومنصة Wildcat Lake الجديدة كلياً

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد