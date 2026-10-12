مايكروسوفت تتحدى جوجل.. تحديثات ضخمة لأداة "كوبيلوت" لتلخيص المستندات المعقدة

قررت شركة "مايكروسوفت" توجيه ضربة قوية لمنافستها "جوجل"، وأطلقت تحديثات شاملة لأداتها الذكية لتسهيل التعامل مع الملفات الطويلة والمعقدة.

تحدي صريح لسيطرة جوجل

وبحسب تقرير نشره موقع "نيووين" التقني، كشفت مايكروسوفت عن تحديثات ضخمة لبرنامجها المعروف باسم "كوبيلوت نوت بوكس".

ويعد هذا البرنامج هو ببساطة مساعد إلكتروني ذكي، مخصص لمساعدتك في كتابة الأفكار وترتيب المستندات الخاصة بك.

وتأتي هذه التحديثات كرد فعل سريع ومباشر على أداة "نوت بوك إل إم" التي أطلقتها جوجل مؤخراً، والتي جذبت ملايين المستخدمين مؤخراً بفضل قدرتها المذهلة على استيعاب المعلومات الكثيفة وتحليلها ببراعة.

عقل إلكتروني يقرأ بدلاً منك

وتهدف التحديثات الجديدة إلى إنقاذك من إرهاق قراءة عشرات الصفحات يومياً.

فبفضل هذا التطوير، يمكنك الآن رفع ملفات العمل الطويلة أو الكتب الدراسية المعقدة داخل هذا البرنامج.

وسيقوم الذكاء الاصطناعي بقراءتها بالكامل في ثوانٍ معدودة، وبعدها، سيقدم لك ملخصاً واضحاً ومنسقاً لأهم الأفكار.

ولن يتوقف الأمر عند التلخيص المجرد، بل يمكنك توجيه أسئلة مباشرة للبرنامج لتبحث عن معلومة محددة وتستخرجها من وسط ملفاتك الكثيرة.

مساحة حرة لترتيب أفكارك

وأوضح التقرير أن الشركة حرصت على تصميم واجهة البرنامج لتكون مريحة جداً لعين المستخدم العادي، فقد أتاحت مساحة عمل نظيفة وبسيطة، تشبه دفتر الملاحظات التقليدي.

ويمكنك في هذه المساحة دمج النصوص، وتعديل الجمل، وترتيب الأفكار التي استخرجها البرنامج بكل سهولة.

وتراهن مايكروسوفت بقوة على أن هذا المزيج بين بساطة التصميم وقوة الذكاء الاصطناعي، سيجعل أداتها الخيار الأول للموظفين والطلاب في الفترة المقبلة.