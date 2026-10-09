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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تفتح الطلب المسبق على Surface Laptop Ultra.. سلاح جوجل الجديد لحماية رسائلك وبياناتك من الاختراق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مايكروسوفت تفتح الطلب المسبق على Surface Laptop Ultra.. سعر ومواصفات
 

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن فتح باب الحجز المسبق لحاسوبها المحمول الرائد Surface Laptop Ultra، الذي كشفت عنه خلال معرض Computex، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة مع حاسوب MacBook Ultra المرتقب من آبل.

لو نسيت باسورد فيسبوك.. خطوات استعادة الحساب واسترجاع الصفحة بسهولة
 

يواجه كثير من مستخدمي فيسبوك مشكلة نسيان كلمة المرور، ما قد يحرمهم من الوصول إلى حساباتهم الشخصية والصور والمحادثات والذكريات المحفوظة عليها، وتزداد المشكلة تعقيدا في حال فقدان الوصول إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، أو تفعيل المصادقة الثنائية.

تسريبات: آيفون Air 2 بتصميم أنحف وبطارية أكبر وكاميرا إضافية

تستعد شركة آبل، لإطلاق هاتف iPhone Air 2 مطلع العام المقبل، بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 الأساسي وiPhone 18e، وسط توقعات بأن يأتي الجيل الجديد بتعديلات تستهدف معالجة أبرز الانتقادات التي واجهت الإصدار السابق، وتعزيز فرصه في تحقيق مبيعات أفضل.

صندوق أسود داخل هاتفك.. سلاح جوجل الجديد لحماية رسائلك وبياناتك من الاختراق

 

كشفت شركة جوجل، عن تقنية AISeal، وهي بيئة آمنة ومعزولة على مستوى العتاد، تهدف إلى حماية البيانات الشخصية التي يحتاج إليها مساعدو الذكاء الاصطناعي على نظام أندرويد، حتى في حال تمكن مهاجم من اختراق نظام التشغيل الرئيسي للهاتف.

لماذا تستعد سامسونج لخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة 30%؟

تواجه شركة سامسونج، التي تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميا، تحديات متزايدة خلال عام 2026، رغم نجاحها في تجاوز آبل واستعادة المركز الأول بين أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

Surface Laptop Ultra.. وحش الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يثير الجدل

 

تراهن شركة مايكروسوفت على حاسوبها الجديد Surface Laptop Ultra لتقديم تجربة متقدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا على أجهزة الكمبيوتر، لكن استهلاك الطاقة المرتفع وعدم الكشف عن عمر البطارية يثيران تساؤلات بشأن مدى ملاءمته للاستخدام اليومي والتنقل.

وداعا للبريد القديم.. خطوات بسيطة لتغيير إيميل فيسبوك وتأمين حسابك

يعد البريد الإلكتروني جزءا أساسيا من حساب فيسبوك، إذ يستخدم في إدارة الحساب وتلقي الإشعارات والمساعدة في استعادة الوصول إليه عند نسيان كلمة المرور أو مواجهة مشكلات في تسجيل الدخول، لذلك، قد يحتاج المستخدمون إلى تحديث بريدهم الإلكتروني، أو إضافة عنوان احتياطي، أو حذف بريد قديم لم يعودوا يستخدمونه.

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