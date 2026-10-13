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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوبك+ ترفع إنتاج النفط في سبتمبر رغم استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز

أوبك+
أوبك+
أ ش أ


سجلت مجموعة أوبك+ زيادة قوية في إنتاج النفط خلال سبتمبر، مدفوعة بارتفاع الإنتاج السعودي، رغم استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران.

وأفادت منظمة أوبك في تقريرها الشهري بأن إنتاج المجموعة، التي تضم أعضاء أوبك إلى جانب حلفاء من بينهم روسيا، بلغ 39.07 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بزيادة تقارب 900 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس.

وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من السعودية، أكبر منتج في أوبك، حيث ارتفع إنتاجها إلى 8.372 مليون برميل يوميا، بزيادة تجاوزت مليوني برميل يوميا عن الشهر السابق، بعدما عززت شركة أرامكو عمليات تحميل النفط من موانئ الخليج عقب تعطل جزء من الشحنات عبر البحر الأحمر إثر هجوم استهدف خط أنابيب الشرق - الغرب.

في المقابل، تراجع إنتاج روسيا بمقدار 38 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر، مع استمرار تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة والمصافي النفطية.

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 للشهر السادس على التوالي إلى 180 ألف برميل يوميا، بينما رفعت توقعاتها للعام المقبل، متوقعة زيادة الطلب بمقدار 2.55 مليون برميل يوميا ليصل إلى متوسط 108.3 مليون برميل يوميا.

وأوضحت المنظمة أن التوقعات تستند إلى الحاجة لإعادة بناء المخزونات النفطية العالمية التي استنزفتها الحرب مع إيران، بعد لجوء الحكومات وشركات الطاقة إلى السحب من الاحتياطيات لمواجهة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

أوبك إنتاج النفط الإنتاج السعودي

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