دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقراراً مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13-10-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية .

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية ثبتاتا من دون تعيير بمختلف أسعار الصرف الأجنبية بالتوازي مع اغلاق العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.76 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.02 جنيها للشراء و 59.19 حنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 69.87 جنيها للشراء و 70.06 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37 جنيها للشراء و 37.1 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.89 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.52 جنيها للشراء و 5.54 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.28 جنيها للشراء و 5.29 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 63.37 جنيها للشراء و 63.55 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.37 جنيها للشراء و 33.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.76 جنيها للشراء و 36.89 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.88 جنيها للشراء و 7.9 جنيها للبيع.