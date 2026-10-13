أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الهجرة غير النظامية، تشمل تسريع عمليات الترحيل وتوسيع صلاحيات وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، إلى جانب وضع آلية طوارئ للتعامل مع حالات استخدام الهجرة وسيلةً للضغط على دول التكتل.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، جاءت الدعوة في رسالة وجهتها فون دير لاين إلى قادة الدول الأعضاء الـ27، قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة هذا الأسبوع في بروكسل، حيث من المنتظر أن يحتل ملف الهجرة مكانة بارزة في المناقشات.

آلية طوارئ لمواجهة الهجرة

وأكدت فون دير لاين ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، محذرة من استغلال قواعد التكتل وقيمه لزعزعة استقراره.

وقالت في رسالتها إن الاتحاد يجب أن يمنع مثل هذه التهديدات، وألا يسمح لأي دولة أو جهة من غير الدول باستغلال ملف الهجرة للإضرار باستقراره.

وتتضمن المقترحات إنشاء إطار للاستجابة الطارئة في الحالات التي تُستخدم فيها الهجرة أداةً للضغط السياسي أو زعزعة الاستقرار، بما يمنح الدول الأوروبية آلية للتعامل مع هذه الظروف.

توسيع صلاحيات «فرونتكس» وتسريع الترحيل

وتشمل الإجراءات المقترحة تعزيز صلاحيات وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، إلى جانب رفع معدلات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه المقترحات توجهًا نحو تشديد إدارة الحدود الأوروبية، مع التركيز على الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

أزمة سبتة تعيد ملف الهجرة إلى الواجهة

وتأتي تحركات فون دير لاين بعد أزمة هجرة شهدتها مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، خلال الصيف، إذ وصل نحو 70 ألف مهاجر من المغرب، وفقًا لما أوردته «بوليتيكو».

ومن المقرر أن تسهم رسالة رئيسة المفوضية في توجيه المناقشات المتعلقة بالهجرة خلال اليوم الثاني من قمة القادة الأوروبيين، يوم الجمعة، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن حماية الحدود والتعامل مع الهجرة غير النظامية.