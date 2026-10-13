قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الهجرة غير النظامية، تشمل تسريع عمليات الترحيل وتوسيع صلاحيات وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، إلى جانب وضع آلية طوارئ للتعامل مع حالات استخدام الهجرة وسيلةً للضغط على دول التكتل.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، جاءت الدعوة في رسالة وجهتها فون دير لاين إلى قادة الدول الأعضاء الـ27، قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة هذا الأسبوع في بروكسل، حيث من المنتظر أن يحتل ملف الهجرة مكانة بارزة في المناقشات.

آلية طوارئ لمواجهة الهجرة

وأكدت فون دير لاين ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، محذرة من استغلال قواعد التكتل وقيمه لزعزعة استقراره.

وقالت في رسالتها إن الاتحاد يجب أن يمنع مثل هذه التهديدات، وألا يسمح لأي دولة أو جهة من غير الدول باستغلال ملف الهجرة للإضرار باستقراره.

وتتضمن المقترحات إنشاء إطار للاستجابة الطارئة في الحالات التي تُستخدم فيها الهجرة أداةً للضغط السياسي أو زعزعة الاستقرار، بما يمنح الدول الأوروبية آلية للتعامل مع هذه الظروف.

توسيع صلاحيات «فرونتكس» وتسريع الترحيل

وتشمل الإجراءات المقترحة تعزيز صلاحيات وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، إلى جانب رفع معدلات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه المقترحات توجهًا نحو تشديد إدارة الحدود الأوروبية، مع التركيز على الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

أزمة سبتة تعيد ملف الهجرة إلى الواجهة

وتأتي تحركات فون دير لاين بعد أزمة هجرة شهدتها مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، خلال الصيف، إذ وصل نحو 70 ألف مهاجر من المغرب، وفقًا لما أوردته «بوليتيكو».

ومن المقرر أن تسهم رسالة رئيسة المفوضية في توجيه المناقشات المتعلقة بالهجرة خلال اليوم الثاني من قمة القادة الأوروبيين، يوم الجمعة، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن حماية الحدود والتعامل مع الهجرة غير النظامية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

سيارات روف البرتقالية 2026

شاهد.. سيارة برتقالية نادرة معروضة للبيع مقابل 8 ملايين دولار

براءة اختراع تسلا الجديدة

براءة اختراع جديدة تكشف مستقبلًا مقلقًا لسيارات تسلا

HP تطلق حواسب OmniBook 3

لعشاق الأداء العالي.. HP تطلق حواسب OmniBook 3 ومنصة Wildcat Lake الجديدة كلياً

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد