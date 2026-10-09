إدارة ترامب تعين محامين حكوميين لتمثيل الأطفال المهاجرين أمام محاكم الهجرة

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شكلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فريقا من محامي الحكومة لتمثيل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في محاكم الهجرة.

وأوضح إعلان صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن محامي الوزارة، سيعملون على "تقديم خدمات قانونية مباشرة للأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم".. بحسب ما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب قيام الإدارة الأمريكية بقطع علاقاتها مع عدد من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين التي كانت تقدم تلك الخدمات سابقا.

وتتضمن الواجبات الواردة في الإعلان، حضور الجلسات نيابة عن الأطفال المهاجرين في محاكم الهجرة، وتوفير التمثيل القانوني طوال مراحل إجراءات الهجرة الخاصة بكل طفل على حدة.