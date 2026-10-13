ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر ثباتا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم 13-102-2026 .



سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب استقرارًا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في الأسواق المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6180 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7062 جنيها للشراء و 7017 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6474 جنيها للشراء و 6432 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6180 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5297 جنيها للشراء و5262 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4120 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.44 ألف جنيه للشراء و 49.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.