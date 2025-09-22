قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبا على مناطق من حلايب على فترات مقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 32 22
العاصمة الإدارية 33 22
6 أكتوبر 33 22
بنها 32 22
دمنهور 31 22
وادي النطرون 32 23
كفر الشيخ 31 22
المنصورة 31 22
الزقازيق 32 22
شبين الكوم 31 22
طنطا 32 23
دمياط 30 24
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 34 23
العريش 31 20
رفح 31 20
رأس سدر 34 23
نخل 31 15
كاترين 28 14
الطور 31 24
طابا 31 21
شرم الشيخ 35 26
الإسكندرية 30 23
العلمين 29 21
مطروح 28 23
السلوم 29 21
سيوة 32 19
رأس غارب 34 25
الغردقة 35 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 35 27
حلايب 34 29
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 34 28
الفيوم 33 21
بني سويف 33 21
المنيا 33 20
أسيوط 34 21
سوهاج 35 23
قنا 36 24
الأقصر 37 24
أسوان 38 25
الوادي الجديد 36 21
أبوسمبل 38 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 30
المدينة المنورة 42 30
الرياض 40 26
المنامة 38 33
أبوظبي 40 29
الدوحة 41 31
الكويت 41 28
دمشق 33 16
بيروت 31 26
عمان 33 20
القدس 31 19
غزة 30 25
بغداد 35 19
مسقط 32 31
صنعاء 29 14
الخرطوم 36 26
طرابلس 30 22
تونس 33 22
الجزائر 27 19
الرباط 25 14
نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 26 07
إسطنبول 27 18
إسلام آباد 36 24
نيودلهي 35 26
جاكرتا 34 24
بكين 24 13
كوالالمبور 32 24
طوكيو 27 18
أثينا 29 16
روما 29 19
باريس 17 09
مدريد 21 10
برلين 16 07
لندن 17 07
مونتريال 25 18
موسكو 26 15
نيويورك 23 18
واشنطن 26 18
أديس أبابا 22 10
 

