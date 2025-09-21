قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري الممتاز ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
مباراة المقاولون العرب وفاركو:

منع محمود محمد حنفي مدير إداري فريق فاركو من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة.

أنذار ياسين محمد عبد القادر الملاح لاعب فريق فاركو وتوقيع عقوبه عليه بتحمل تكلفة الإصلاح وذلك بسبب إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي.

مباراة الجونة وبتروجت :

إيقاف نور السيد محمد مصلحي، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات الجولة السابعة
مباراة المصري وغزل المحلة :

إيقاف رشاد أبن صلاح الدين العرفاوي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارات الحكم بالإشارة أو بالقول.

مباراة الإسماعيلي والزمالك :

إيقاف نادر فرج محمد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود بنتايك، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خوان الفينا ، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات الجولة السابعة
مباراة مودرن سبورت وإنبي:

إيقاف حسام حسن عبد البديع، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وزد أف سي:

إيقاف أحمد سامي سعد، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد أف سي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة.
مباراة سموحة وحرس الحدود :

إيقاف سامادو أتيدجيكو، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الزمالك الإسماعيلي الدوري

