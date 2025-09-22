قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن حاليا انخفاضا ملحوظا بالأسواق ، حيث يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 60 جنيهًا،  بعدما كانت تباع منذ شهور بـ 100 جنيه  أى انخفضت حوالى أكثر من 35% ، وذلك بعد توفير خامات الأعلاف أمام المربيين .

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 


كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 92 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.
بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 

وفى هذا الصدد ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن أسعار الدواجن انخفضت بشكل كبير بالأسواق، حيث قامت  الحكومة توفير كميات كبيرة من الأعلاف للمنتجين، ونتج عن ذلك انخفاضات في سعر الكتكوت وبعدها انخفضت أسعار الدواجن.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن 

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسباب انخفاض أسعار الدواجن زيادة المعروض بالسوق وتوافر الأعلاف ، معلقا :" الدواجن سلعة لايمكن تخزينها بالتالى تعتمد على المعروض بشكل يومي " .

وناشد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة تحقيق التوازن بين المربي والمستهلك فى الأسعار بحيث لايخرج المربي ولاتكون السلعة مرتفعة أمام المواطنين،  مؤكدًا أن السعر العادل للكيلو الدواجن  بالمزرعة 75 جنيهًا  .

وأوضح أن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويًا، بينما تجاوز إنتاج البيض 16 مليار بيضة، وهو ما يعزز مكانة الدواجن كبروتين أساسي للمواطن المصري خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء .

توفير الأعلاف


وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف ، أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي لـ 4 أشهر، وهو ما يدعم استقرار الأسعار، ويدفع لمزيد من التراجع في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.
 

بدء الدراسة بجامعة المنيا
جانب من المناقشة
