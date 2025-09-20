البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

تراجعت أسعار الدواجن والبانيه اليوم فى الأسواق نتيجة المجهودات الأخيرة التى قامت بها الحكومة مؤخرا من أجل توفير الأعلاف ، وتقديم الدعم للمربيين وبالتالى ضبط الأسعار بالاسواق أمام المستهلك .

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

بينما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 92 جنيها أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

وانخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم



وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار البيض



ومن جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق ، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلي 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كانت سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلي سوق العرض والطلب ، ففى تلك الفترة نري إقبال كبير على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة .





موعد انخفاض أسعار البيض



وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها .

وتابع قائلا:" البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم فى أسعار فسواء البيض أو الدواجن فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض



هبوط أسعار الأعلاف



وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.