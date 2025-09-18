ضبط 9 أطنان دواجن غير صالحة في حملات بالدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية لمراقبة الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية لاى مخالفات.

وتم شن حملات بمراكز ميت غمر وطلخا وشربين وبلقاس، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة منى الشحات، والدكتور السيد الزيات مدير إدارة بلقاس، والدكتور هيثم ابو السعود طبيب التفتيش بإدارة بلقاس.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج بإجمالي وزن 9 طن عينات، وتحرير 7 محاضر ذبح خارج السلخانة بوزن 240 كجم، وتحرير محضر لحوم غير صالحة بوزن 30 كجم، كما أسفرت عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 100كجم، وتحرير 4 محاضر عينات لحوم ودجاج وأجزاء دجاج بوزن 175كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.