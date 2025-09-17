لاختصار الطريق.. ضبط قائد سيارة نقل لسيره عكس الاتجاه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بالدقهلية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط سيارة بمقطورة منتهية التراخيص، وقائدها - مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.