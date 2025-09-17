8 سيدات و3 رجال.. سقوط شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بإدارة أحد الأشخاص، ناديا صحيا بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وتم ضبط 8 سيدات إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، لـ 3 منهن معلومات جنائية، و3 رجال، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.