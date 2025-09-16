قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أنهى حياتها وراح عمل بانيه ومكرونة.. زوج يهـ.ـشم رأس زوجته لرفضها الحرام

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة كرداسة جريمة بشعة بطلها زوج انهال على رأس زوجته ضربا بعصا خشبية ما أسفر عن وفاتها في الحال وذلك عقب رفضها معاشرته بطريقة محرمة مخالفة للشرع ثم توجه للمطبخ وأعد وجبة "مكرونة وبانيه" وحاولت والدته التستر عليه وادعاء وفاة الزوجة بشكل طبيعي. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة كرداسة بتلقي بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة زوجة داخل منزلها بكرداسة حيث تم استدعاؤه من قبل حماة المتوفاة التي أبلغته أن الوفاة طبيعية إلا أنه انتابه الشك بعدما شاهد آثار عنف على جثة السيدة ما يرجح وجود شبهة جنائية ودفعه ذلك لإبلاغ مركز الشرطة. 

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة إصابات  وباستجواب حماتها اعترفت بأن ابنها أنهى حياة زوجته وأنها حاولت التستر على جريمته بإدعاء وفاة الزوجة وفاة طبيعية. 

تم نشر عدة أكمنة وخرجت مأموريات نجحت في إلقاء القبض على الزوج الذي اعترف أنه اعتاد العنف مع زوجته في العلاقة ومعاشرتها بطريقة محرمة شرعا إلا أنها يوم الجريمة رفضت العلاقة المحرمة ما دفعه لضربها بعصا خشبية على رأسها ففقدت الوعي ثم أغلق عليها الغرفة وذهب وأعد طعاما عبارة عن فراخ بانيه ومكرونة ثم فوجئ بوفاتها وفر هاربا. 

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

