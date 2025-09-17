الدقهلية.. متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات

كلف اللواء طارق مرزوق اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ويتفقد المركز التكنولوجي بمركز المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، وذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس المركز والمدينة، ولجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المتابعة الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.