الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
محافظات

الدقهلية.. 62 باص لدعم النقل الجماعي بالمنصورة مع بداية العام الدراسي

محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية  اليوم الأربعاء اصطفاف عدد من باصات الرحلات المخصصة للعمل كسيارات نقل سرفيس داخل مدينة المنصورة والتي ستبدأ العمل من يوم السبت القادم .

وأوضح "مرزوق" أن عدد الباصات التي تم الدفع بها للخدمة يبلغ 62 باصًا جديدًا، منها باصات تسع 33 راكبًا وأخرى تسع 26 راكبًا، لافتًا إلى أن التعريفة المقررة لاستخدام هذه الباصات هي 5 جنيهات فقط، مؤكداً: "لن أسمح مطلقًا بوقوف الركاب داخل الباصات، حفاظًا على سلامتهم وضمان راحتهم."

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من تدعيم المنظومة المرورية بباصات جديدة علي خطوط السرفيس هو تخفيف المعاناة عن الطلاب والمواطنين، وتوفير وسائل نقل كافية وآمنة ومنظمة داخل شوارع المنصورة، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على ظاهرة التكدس وتقسيم الخطوط ، خصوصًا في أوقات الذروة ومع بداية اليوم الدراسي.

وشدّد "مرزوق" على ضرورة توزيع الباصات على الخطوط الرئيسية للسرفيس بالمدينة، مع منع تقسيم الخطوط لعدم ارهاق المواطنين .

وكلف " المحافظ " العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية بمتابعة دقيقة لعمل الباصات الجديدة في الشوارع، وتقديم الدعم الكامل لها بما يضمن نجاح التجربة وحل مشكلات النقل القائمة.

وأكد " مرزوق"  على أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الجماعي بشكل متكامل، عبر التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتحقيق خدمة تليق بأبناء الدقهلية وترتقي بمستوى الراحة والأمان للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظه ، ومسئولي المرور .

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

