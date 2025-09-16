قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس والمبنى الجديد تمهيدًا لافتتاحه

همت الحسينى

تفقد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى دكرنس المركزي، لمتابعة مستوى الخدمة ومدى انتظامها في عدد من الأقسام الحيوية والمباني الجديدة بالمستشفى.

وشملت غلجولة مبنى عمران (المبنى الجديد)، للوقوف على جاهزيته تمهيدًا لتشغيله وافتتاحه رسميًا في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المبنى يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمة الصحية في مدينة دكرنس والمراكز المحيطة بها.

كما شملت الجولة الاستقبال والحضانات حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وتوافر المستلزمات والأدوية.

ووجّه الدكتور حموده الجزار بضرورة إزالة جميع الملصقات القديمة واستبدالها بلوحات "Dashboard" حديثة تتضمن التعليمات والإرشادات الطبية بشكل منظم وواضح للعاملين والمرضى على حد سواء. كما أصدر توجيهاته بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لرفع كفاءة قسم الاستقبال بما يتناسب مع حجم التردد اليومي على المستشفى.

وشدد على أهمية أن يكون الاستقبال قادرًا على استيعاب الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة.

كما حرص وكيل الوزارة خلال الجولة على الاطمئنان على المرضى داخل الأقسام المختلفة، مستمعًا إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة جميع المستشفيات على أرض المحافظة، مضيفًا: "أن مستشفى دكرنس تمثل أحد أعمدة المنظومة الصحية بالدقهلية.

