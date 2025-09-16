وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس والمبنى الجديد تمهيدًا لافتتاحه

تفقد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى دكرنس المركزي، لمتابعة مستوى الخدمة ومدى انتظامها في عدد من الأقسام الحيوية والمباني الجديدة بالمستشفى.

وشملت غلجولة مبنى عمران (المبنى الجديد)، للوقوف على جاهزيته تمهيدًا لتشغيله وافتتاحه رسميًا في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المبنى يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمة الصحية في مدينة دكرنس والمراكز المحيطة بها.

كما شملت الجولة الاستقبال والحضانات حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وتوافر المستلزمات والأدوية.

ووجّه الدكتور حموده الجزار بضرورة إزالة جميع الملصقات القديمة واستبدالها بلوحات "Dashboard" حديثة تتضمن التعليمات والإرشادات الطبية بشكل منظم وواضح للعاملين والمرضى على حد سواء. كما أصدر توجيهاته بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لرفع كفاءة قسم الاستقبال بما يتناسب مع حجم التردد اليومي على المستشفى.

وشدد على أهمية أن يكون الاستقبال قادرًا على استيعاب الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة.

كما حرص وكيل الوزارة خلال الجولة على الاطمئنان على المرضى داخل الأقسام المختلفة، مستمعًا إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة جميع المستشفيات على أرض المحافظة، مضيفًا: "أن مستشفى دكرنس تمثل أحد أعمدة المنظومة الصحية بالدقهلية.