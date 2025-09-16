محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شوارع بمدينة المنصورة، لمتابعة أعمال منظومة النظافة، ورفع الإشغالات وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بشوارع المدينة، مشددا على استمرار تحسين مستوى النظافة.

شملت جولة محافظ الدقهلية عدداً من الشوارع، ففي شارع سامية الجمل ووجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، برفع الأتربة من الشارع وتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وخلال تفقده شارع الحملة الميكانيكية لحي شرق المنصورة،

ووجه للدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، بزيادة أعداد صناديق القمامة ودهان البردورات بالشارع، ورفع أي اشغالات تعوق حركة السير والمرور.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى مطالب وملاحظات عدد من المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار الساعة للاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي الدقهلية.

وشدد "مرزوق" على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، مشيرًا إلى أن تحسين المظهر العام للشوارع مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، ونسعى جميعاً إلى الارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه الجولات الميدانية مستمرة بشكل دوري، لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل.