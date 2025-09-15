محافظ الدقهلية من المركز التكنولوجي بأجا: هدفنا تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي بمدينة أجا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وذلك بحضور المحاسب محمد الدسوقي، رئيس المركز والمدينة.

وتفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطّلع على إجراءات العمل المتبعة، ومعدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها.

وأكد خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في كافة الملفات، مشددًا على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوي المواطنين.

واستمع المحافظ، إلى عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، الذين أبدوا ارتياحهم عن انتظام العمل وسرعة تقديم الخدمات، ورضاهم بمستوى التعامل من قبل العاملين.

وأكد المحافظ ، أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم أهم أولوياتنا، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية.

وأكد " مرزوق"، أن متابعته الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتيسير على المواطنين بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة.