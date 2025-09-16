بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص إصابات متفرقة توك توك في طريق جمصة المنصورة أمام المول بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النقل يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من

نورهان احمد حافظ 27 مقيمة طناح وإصابتها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

هدير رضا السيد 23 عاما مقيمة طناح مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

هاني رضا عطيه 20 عاما المنصورة وأصيب بكدمات

أحمد محمود مراد 10 أعوام مقيم طناح وأصيب

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

ريهام محمود مراد 8 اعوام مقيمة طناح واصابتها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سيف محمد أحمد 9 عاما مقيم طناح واصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى العام التخصصى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة