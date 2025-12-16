تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين فى القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة بخلية التجمع لجلسة 10 فبراير للطلبات.

محاكمة المتهمين بقضية خلية التجمع

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين تهم جمع ومد وتوفير للجماعة موضوع الاتهام أمولا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية.