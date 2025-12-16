قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس مجلس القضاء يترأس النقض بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

كتب محمد عبدالله :

ترأس القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفد محكمة النقض المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، الذي نُظم بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وسفارة دولة النرويج.

وقد صاحب سيادته وفداً قضائياً رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضم القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد/ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي محمد هلالي/ نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي/ معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقضوالقاضي الدكتور محمد مطر/ نائب رئيس محكمة النقض ومدير مساعد التفتيش القضائي والقاضي جمال جودة/ نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد، القاضي خالد فاروق / نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي/ حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

خلال كلمته في المؤتمر، ثمن القاضي/ عاصم الغايش الجهود المبذولة من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في التصدي للجرائم السيبرانية الموجهة ضد المرأة، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تطوير المنظومة القانونية والإجرائية لحماية المجتمع في الفضاء الرقمي

كما شارك في ندوة نقاشية متخصصة، تركزت على تحليل الإطار القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية، واستعرض خلالها القوانين والقواعد الدولية والأحكام ذات الصلة في القوانين المصرية، مسلطاً الضوء على دور القضاء في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.

