لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على أخرين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما بالسويس.

لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بالسويس

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطلان ” مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم" – مقيمان بدائرة القسم) ، بسبب حدوث مشاجرة بينهما وبين (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات وسحجات بالوجه"– مقيم بذات الدائرة) لخلافات حول لهو الأطفال قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.