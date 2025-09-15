إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنصورة - اجا بالدقهلية

أصيب أربعة أشحاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث

تصادم ربع نقل وملاكى على طريق المنصورة - اجا بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل في سيارة ملاكى طريق المنصورة - أجا أمام ملف نوسا الغيط.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

وهم أبو المعاطي معوض شلبي 80 عاما مقيم منشأة السلام ( كفر الاعجر) واصابته كدمه بالرأس واصابته كسر بالساق اليسري،

محمد عوض عوض 40 عاما مقيم كفر سعفان مقيم محله دمنة واصابته خلع بالكتف الايسر ، محمود محمد عوض 9 أعوام مقيم محلة دمنة وإصابته جرح الجبهه وكدمات وحنان محمد عوض 9 أعوام مقيمة محلة دمنة وإصابتها كدمات وسحجات بالجسم

تم نقل المصابين الى مستشفى اجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.