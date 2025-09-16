وكيل أول التربية والتعليم بالدقهلية يتابع استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد

‏تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جولات مديرى الإدارات التعليمية الميدانية للمدارس بنطاق إداراتهم وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

‏وشدد " الرشيدى" على مدير الإدارات بضرورة تكثيف المرور على جميع المؤسسات التعليمية والتحقق من عدالة توزيع المعلمين علي المدارس مع فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

كما شدد علي سرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون الالتزام بسداد المصروفات بالإضافة إلى التشديد علي سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي شملت دهانات الفصول وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بالكامل.

وشدد أيضاً على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات النظافة والتهوية الجيدة بالفصول مشيراً إلى أن كل الجهود المبذولة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي منضبط وآمن للطلاب والمعلمين على حد سواء.