محافظ الدقهلية يعلن إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك .. الأحد

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالدقهليه يوم الأحد المقبل في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تزامنًا مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

أوضح "مرزوق" أن المبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يتماشى مع صحيح الدين الإسلامي، بما يعزز ثقافة التسامح والاعتدال ويحمي الشباب من التطرف الفكري.

وقال " المحافظ " اتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هذه المبادرة التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

وأكد "مرزوق" أن المبادرة تمثل خطوة فارقة لنشر الفهم الصحيح للدين، وحماية المجتمع خاصة فئة الشباب من الأفكار المتشددة، عبر سلسلة من المحاضرات والندوات والبرامج التوعوية التي ستنطلق داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأشار "المحافظ " إلى أن محافظة الدقهلية ستعمل على تعميم المبادرة في جميع القرى والمدن لتصل رسالتها إلى كل بيت، قائلاً: "ملتزمون بنشر المبادرة على أوسع نطاق لتعميم الفائدة على جميع المواطنين، بما يدعم الاستقرار الفكري والمجتمعي ويسهم في بناء وطن قوي متماسك."

وقال "مرزوق" أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفكر المتطرف، وتدعيم قيم الوسطية والاعتدال، بما يحقق الأمن الفكري ويحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

و قال الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية: "إن مبادرة "صحح مفاهيمك" سيتم تنفيذها على مستوى المحافظة من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية أوقاف الدقهلية ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لضمان وصول رسالتها التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين، وبالأخص فئة الشباب داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأكد ايضا أن المبادرة تستهدف نشر القيم الدينية الصحيحة التي تدعو للتسامح والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأوقاف والشباب والرياضة سيتيح تنفيذ برامج وندوات توعوية مشتركة تحقق الهدف المنشود من هذه المبادرة الوطنية الرائدة.