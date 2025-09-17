كنت بهزر.. ضبط شاب سخر من فتاة خلال طلبها أموالا منه بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يسخر من إحدى الفتيات حال طلبها أموالا منه بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية، إنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالسخرية من إحدى الفتيات حال قيامها باستجدائه بالدقهلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الفتاة لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.