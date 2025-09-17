قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
محافظات

الدقهلية.. ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي

ضبط مركز غير مرخص
ضبط مركز غير مرخص
همت الحسبنى

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، حملة للمرور على بعض المنشآت، ضمت الدكتور فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، والدكتور سامح شعبان، ممثل هيئة الدواء المصرية، وأحمد فوزي، من الرقابة التموينية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بكل من مدينة منية النصر ومدينة الكردي، تبين مخالفتها للاشتراطات المنظمة، حيث تبين أن المركز الأول يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي بمشاركة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب، فضلًا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية بداخله. 

أما المركز الثاني بمدينة الكردي، فتبيّن أنه يُدار أيضًا من قبل حاصلة على بكالوريوس زراعة دون أي مؤهل طبي يخولها لمزاولة النشاط.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات المرصودة، وإحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على حقوق المرضى وتقديم خدمة آمنة وفعّالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات 
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تليق بالمواطنين.

الدقهلية محافظ صخة مركز

