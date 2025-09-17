الدقهلية.. ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، حملة للمرور على بعض المنشآت، ضمت الدكتور فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، والدكتور سامح شعبان، ممثل هيئة الدواء المصرية، وأحمد فوزي، من الرقابة التموينية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بكل من مدينة منية النصر ومدينة الكردي، تبين مخالفتها للاشتراطات المنظمة، حيث تبين أن المركز الأول يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي بمشاركة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب، فضلًا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية بداخله.

أما المركز الثاني بمدينة الكردي، فتبيّن أنه يُدار أيضًا من قبل حاصلة على بكالوريوس زراعة دون أي مؤهل طبي يخولها لمزاولة النشاط.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات المرصودة، وإحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على حقوق المرضى وتقديم خدمة آمنة وفعّالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تليق بالمواطنين.