جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد

انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الاهلي مشيرا إلى انه خان نادي الزمالك

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك، وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر.



وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو.