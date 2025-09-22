شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

هل يستعيد الأهلي جهود شكري وعبد القادر أمام حرس الحدود ؟

يقترب محمد شكري الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من العودة لقائمة المارد الأحمر في مباراة حرس الحدود المقبلة، بعدما غاب اللاعب عن المشاركة فى المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية.

محمد شكري

وخضع شكري لبرنامج تأهيلي مكثف طوال الفترة الماضية، وبات قريباً من العودة لتدعيم قائمة المارد الأحمر في المباريات القادمة.

أحمد عبد القادر

ويقترب أحمد عبد القادر، جناح الأهلي، من العودة إلى قائمة الفريق لـ مباراة حرس الحدود، في أول ظهور له مع الفريق هذا الموسم بعد انتهاء إعارته بنادي قطر القطري.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

الأهلي

ويسعى فريق حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، خاصة أن مباريات الفريقين دائماً ما تشهد إثارة وندية كبيرة، حيث يأمل الحرس في استغلال إقامة اللقاء على ستاد المكس الذي يعرفه جيداً من أجل إيقاف خطورة الأهلي والظفر بنقاط المباراة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يترقب عشاق كرة القدم في مصر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام حرس الحدود، والتي ستقام في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري نايل.

الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون سبورت، مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري، ويعلق عليها محمد الغياتي، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، مما يضمن تقديم تغطية شاملة للمباراة وأحداثها.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وحرس الحدود

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

محمود ناجي

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والحرس كالتالي:

ـ حكم ساحة: محمود ناجي

ـ حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

ـ حكم مساعد ثان: خالد سرحان

ـ حكم رابع: أحمد ناجي

ـ حكم تقنية الفيديو: عبد العزيز السيد

ـ حكم تقنية الفيديو المساعد: محمد أحمد الشناوي.