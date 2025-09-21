قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
6 غيابات تضرب الأبيض.. موعد مباراة الزمالك أمام الجونة بالدوري والقنوات الناقلة

الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
خالد يوسف

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الزمالك متصدر الدوري والجونة، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد للجونة للحفاظ على الصدارة

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته الجادة لمواجهة فريق الجونة، عقب تغلب الزمالك على الدراويش بهدفين دون رد على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

فيريرا يدرس الجونة لوضع الخطة المناسبة

زفي إطار الاستعدادات، طلب المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، مشاهدة تسجيلات لمباريات الجونة الأخيرة، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس قبل الصدام المرتقب.

ويخوض الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، في ظل سعي كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز موقعه في جدول الترتيب.

بديل بنتايك فى مباراة الزمالك والجونة

سيسجل أحمد فتوح، ظهورا أساسيا فى مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة فى بطولة الدورى العام، حيث سيظهر أحمد فتوح كلاعب اساسي فى اللقاء بسبب غياب محمود بنتايك عن اللقاء، بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق.

وحصل بنتايك ومعه خوان الفينا على الإنذار الثالث ليغيب الثنائى عن لقاء الجونة، ثم يعودا ويخوضوا مباراة القمة.

6 غيابات تضرب فريق الزمالك

يدخل الفارس الأبيض مباراته أمام الجونة مفتقدًا لخدمات 6 لاعبين، من قوام الفريق المؤثرين في الشكل الفني.

وتأتي غيابات الزمالك المؤكدة في لقاء الجونة كالتالي:

ـ خوان بيزيرا (إيقاف).

ـ محمود حمدي الونش (إيقاف).

ـ محمود بنتايك (إيقاف).

ـ محمد شحاتة (إصابة).

5- محمود جهاد (إصابة).

6- محمد السيد ( يتواجد مع منتخب مصر للشباب استعدادًا لكأس العالم).

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك امام الجونة فى تمام  الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، باعتبارها التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة، يسبقه ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل والرياضة المصرية.

