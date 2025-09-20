تعرف على الشروط ورابط التقديم.. بنكا القاهرة والإسكندرية يعلنان عن حاجتهما إلى موظفين جدد للتعيين

تشغل اعلانات الوظائف مساحة كبيرة من اهتمام المواطنين، ويزداد البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حول تلك النوعية من الموضوعات، ويقدم موقع صدى البلد تلك الخدمة للقراء.

وظائف خالية في بنكي القاهرة والاسكندرية

أعلن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية عن حاجتهما لشغل عدد من الوظائف داخل فروعهما للعام 2025.

وجاءت الإعلانات الرسمية عبر الحسابات المعتمدة للبنكين على منصة LinkedIn، متضمنة تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم.

أولًا: وظائف بنك القاهرة 2025

1- Risk Self-Assessment and Control Team Leader

يتولى المرشح قيادة فريق تقييم المخاطر التشغيلية والإشراف على عملية RCSA كاملة، بما يشمل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.

المهام: إدارة الفريق، مراجعة تقارير المخاطر، متابعة خطط العمل، الإشراف على اختبارات الرقابة.

الشروط:

بكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال (الماجستير ميزة إضافية).

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في القطاع المصرفي، بينها 3 سنوات في المخاطر التشغيلية.

إلمام شامل بالأطر التنظيمية (Basel – COSO – ISO).



رابط التقديم على وظائف بنك القاهرة

للتقديم على وظيفة Risk Self-Assessment and Control Team Leader في بنك القاهرة اضغط هنا

2- Risk Financial Reporting Senior Officer

تتركز مسؤوليات الوظيفة في دعم التقارير المالية ربع السنوية وحسابات IFRS 9 إلى جانب اختبارات الضغط على محافظ الائتمان.

المهام: إعداد البيانات المالية، المشاركة في مشروعات تحسين إدارة المخاطر، إعداد تقارير البنك المركزي.

الشروط:

بكالوريوس في الاقتصاد أو التمويل.

خبرة بين 3 إلى 5 سنوات بمجال المخاطر البنكية.

رابط التقديم على وظائف بنك القاهرة

للتقديم على وظيفة Risk Financial Reporting Senior Officer Leader في بنك القاهرة اضغط هنا.



3- Operational Risk Approvals Analyst

يعمل المرشح على مراجعة المنتجات والأنظمة والسياسات المصرفية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وتخفيف المخاطر.

المهام: تقييم المخاطر التشغيلية، متابعة بيانات الخسائر السابقة، مراجعة العقود واتفاقيات مزودي الخدمات.

الشروط:

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد.

خبرة مصرفية لا تقل عن 3 سنوات، منها سنة في إدارة المخاطر التشغيلية.



رابط التقديم على وظائف بنك القاهرة

للتقديم على وظيفة Operational Risk Approvals Analyst في بنك القاهرة اضغط هنا.

ثانيًا: وظائف بنك الإسكندرية 2025

1- Financial Analyst

تستهدف الوظيفة خريجي التخصصات المالية لدعم عملية إعداد الموازنات والنماذج المالية والتقارير الدورية.

المهام: إعداد الموازنات والخطط المالية، تطوير نماذج تحليلية، دعم التقارير المالية الداخلية.

الشروط:

بكالوريوس في المحاسبة أو التمويل.

خبرة مصرفية من سنة إلى سنتين ميزة إضافية.

رابط التقديم على وظائف بنك الإسكندرية

للتقديم على وظيفة Financial Analyst في بنك الإسكندرية اضغط هنا.