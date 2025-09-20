احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

استقبلت المدارس في محافظات مصر المختلفة، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، الطلاب والطالبات بمجموعة من التعليمات الصارمة التي تم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمدارس، لتطبيق الانضباط منذ اليوم الأول منعا لحدوث أي حالات انفلات.

ترسيخ قيم الانضباط والاخلاق بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قائمة المحظورات وضوابط الزي، وفقا للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2025، لترسيخ قيم الانضباط والأخلاق.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسية بحق المخالفين، كما حددت الوزارة في قرارها الوزاري رقم 167 لسنة 2013.

الخطة الزمنية للموسم الدراسي

انطلقت الدراسة رسميا في المدارس الرسمية، الرسمية للغات، الخاصة، والقومية، اليوم 20 سبتمبر 2025، وتستمر حتى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعا دراسيا.

يبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وينتهي 22 يناير 2026، أما الفصل الثاني فيبدأ 2 فبراير 2026 وينتهي 11 يونيو 2026.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، بدء العام الجامعي في 20 سبتمبر أيضا، مع امتحانات منتصف الفصل في نوفمبر.

وأصدر الوزير محمد عبد اللطيف، كتابا دوريا بشأن الاستعدادات، يشمل التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس، محددا تحصيل الرسوم الدراسية وفق قرار الوزير رقم 106 لسنة 2025.

وشدد الوزير على منع التدخين تماما داخل الحرم المدرسي، بجميع أشكاله، للطلاب والمعلمين والزوار، بهدف توفير بيئة تعليمية صحية منضبطة، مع تكثيف الدوريات الأمنية حول المدارس.



قائمة المحظورات في الموسم الدراسي الجديد

تهدف هذه التعليمات إلى فرض الانضباط داخل المدارس منذ اليوم الأول، تماشيًا مع الخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للعام الجديد، وتشمل

- الالتزام بالزي الرسمي

شددت إدارات المدارس على ضرورة الالتزام الكامل بالزي المدرسي الموحد، موضحة أن دخول الطلاب والطالبات إلى المدرسة بغير الزي الرسمي يُعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا للائحة الانضباط، وجاء هذا القرار في إطار الحفاظ على النظام والمظهر العام داخل المدارس.

- منع الخروج خلال اليوم الدراسي

من ضمن المحظورات التي تم التنويه عنها، حظر مغادرة الطلاب للمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي، دون إذن رسمي، وأوضحت الإدارات أن الخروج دون مبرر يُعد إخلالًا بالقواعد السلوكية التي وضعتها الوزارة، وسيُواجه المخالف بعقوبات إدارية.

- ضوابط على المظهر الشخصي

وجهت المدارس تحذيرًا هامًا بخصوص مظهر الطلاب، حيث تم منع الشعر الطويل، والتسريحات الغريبة، والمظاهر التي لا تتناسب مع البيئة التعليمية، واعتبرت الإدارات أن الالتزام بالمظهر اللائق يعكس احترام الطالب لمدرسته ولنفسه.

- حظر الهواتف المحمولة

شددت التعليمات الجديدة، على الحظر التام لإحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة، في خطوة تهدف إلى الحد من التشتيت داخل الفصول والتركيز على العملية التعليمية، وتم التنويه إلى أن أي جهاز يتم ضبطه مع الطالب سيتم مصادرته، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الانضباط.

- منع ارتداء الإكسسوارات والبناطيل غير اللائقة

أدرجت المدارس ضمن محظوراتها ارتداء السلاسل والخواتم وكافة أشكال الإكسسوارات بالنسبة للذكور، إضافة إلى منع ارتداء البناطيل الضيقة أو الممزقة أو القصيرة أو ذات الألوان غير المألوفة، ووصفت الإدارات هذا القرار بأنه جزء من الحفاظ على الانضباط السلوكي والزي المناسب داخل البيئة المدرسية.

- مراقبة السلوك داخل المدرسة

شملت المحظورات أيضًا سلوكيات تعتبرها المدارس تهديدًا للاستقرار داخلها، كافتعال المشاكل مع المعلمين أو إثارة الفوضى داخل الفصول، وتم التنبيه بأن أي تجاوز في هذا الشأن سيتم التعامل معه بصرامة تامة، حفاظًا على هيبة المدرسة واحترام العاملين بها.

- التنمر والعنف مرفوضان تمامًا

تضمنت القائمة تشديدًا واضحًا ضد ممارسات التنمر بين الطلاب، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الزملاء، وأشارت الإدارات إلى أن أي فعل من هذا النوع يُعد مخالفة جسيمة تُقابل بإجراءات تأديبية صارمة لحماية جميع الطلبة.

- الحفاظ على النظافة جزء من الانضباط

لم تغفل المدارس الإشارة إلى أهمية النظافة العامة، حيث يُحظر إلقاء القمامة على الأرض، مع التأكيد على أن احترام نظافة المدرسة يعكس وعي الطالب وانضباطه.



عقوبات تنتظر المخالفين

اختتمت المدارس تعليماتها بالتأكيد على أن أي مخالفة لما ورد في هذه القائمة ستقابل بتطبيق فوري للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط المدرسي، دون استثناء، وذلك حرصًا على سير العملية التعليمية في بيئة آمنة ومنظمة.