قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى


تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل الأسبوع الجاري، بينما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 22-9-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025::

سعر الشراء: 48.18 جنيه.

سعر البيع: 48.28 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025:

سعر الشراء: 31.73 جنيه.

سعر البيع: 30.95جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025:

سعر الشراء:34.84 جنيه

سعر البيع: 35.06 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025:

سعر الشراء: 56.51 جنيه.

سعر البيع: 56.93 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025:

سعر الشراء: 64.86 جنيه.

سعر البيع: 65.46 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 60.48 جنيه.

سعر البيع: 60.95 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 6.76 جنيه.

سعر البيع: 6.78 جنيه.

وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-9-2025:

سعر الشراء: 32.49 جنيه.

سعر البيع: 32.29 جنيه. 


 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية الجنيه الإسترليني أسعار العملات الآسيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

الزمالك

لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

ترشيحاتنا

تشيع جثمان

تشيع جثمان عامل بشركة مياه أسوان.. توفى أثناء أداء عمله

محطة أسوان

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 22-9-2025

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد