قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الهبوط.. سعر الدولار ختام تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار ختام تعاملات الثلاثاء
سعر الدولار ختام تعاملات الثلاثاء
علياء فوزى

واصل سعر الدولار هبوطه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(الأهلي المتحد، نكست)نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك (  العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان،  المصرف المتحد، قناة السويس، ، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك،  المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB ) نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة )نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

هبطسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك القاهرة ليسجل  48.10جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو  48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في البنك الأهلي ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك مصر ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في البنك المركزي  نحو 48.04 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

48.14 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء

48.11جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

48.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الثلاثاء

50.31 جنيه.


 

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري المصرف المتحد بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

مصفاة نفط

ماذا يحدث في روسيا؟.. مصادر تكشف عن إمكانية خفض مفاجئ لإنتاج النفط

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل ضرب الحوثيين وسيدفعون ثمن كل هجوم

أرشيفية

إعلام عبري: 12 غارة إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد