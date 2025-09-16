يواصل الهبوط.. سعر الدولار ختام تعاملات الثلاثاء

واصل سعر الدولار هبوطه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(الأهلي المتحد، نكست)نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، قناة السويس، ، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB ) نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة )نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

هبطسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة ليسجل 48.10جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك مصر ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي نحو 48.04 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

48.14 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء

48.11جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

48.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الثلاثاء

50.31 جنيه.



