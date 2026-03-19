التأمين الصحى الشامل تعلن مواعيد العمل بالمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن مواعيد العمل بفروع الهيئة في عدد من المنافذ بمحافظات تطبيق المنظومة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026، وذلك أيام "الخميس والجمعة والسبت والأحد"، في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار العمل بالمنافذ الرئيسية التابعة للهيئة في محافظات التطبيق بدءًا من اليوم، الخميس، في الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، على أن يتم العمل في نفس المنافذ غداً، الجمعة، من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ٣ عصراً، ويستمر العمل أيام السبت والأحد من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٣ عصراً، وذلك لتأمين الخدمة الطبية لكل المستفيدين.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه بدءًا من يوم الاثنين المقبل سيتم العودة للعمل بالفترات الصباحية والمسائية من الساعة ٨ صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

مقرات العمل "الرئيسية" المتاحة

وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مقرات العمل "الرئيسية" المتاحة للجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، "الخميس والجمعة والسبت والأحد"، وهي كالتالي:

في محافظة بورسعيد يتم استقبال المستفيدين بمبنى مجمع الهيئات بشارع 23 يوليو بجوار الاستاد، وفي الإسماعيلية بفندق توليب الفرسان، بينما يعمل فرع السويس من خلال مبنى أبو العزايم بشارع عمرو بن العاص. وفي صعيد مصر، تفتح الهيئة أبوابها في الأقصر عبر ثلاثة مقرات هي: الفرع الرئيسي بشارع علي بن أبي طالب، وفرع إسنا بشارع الرحمة، وفرع أرمنت بجوار شركة بيع المصنوعات، أما في محافظة أسوان، فيتركز العمل بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير.

أما في محافظة جنوب سيناء سيتم العمل خلال العيد من خلال مقرين؛ الأول بمدينة الطور بطريق الجبيل بجوار الميناء البحري، والثاني بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لضمان تغطية جغرافية شاملة لمناطق تقديم الخدمة.

وكشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن خريطة المنافذ والوحدات الصحية التي ستقدم خدماتها للمواطنين يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، موزعة على محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء. وهي كالتالي:

أولاً: في محافظة بورسعيد، تفتح 7 منافذ أبوابها، حيث يعمل منفذ الفرع" من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، بينما تعمل مراكز “المناخ 1، بورفؤاد 2، مصطفى كامل، تعاونيات الزهور، الجوهرة، ووحدة العلاج الطبيعي” من 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

أما في محافظة جنوب سيناء، فيستمر العمل بمركزي خدمة العملاء في "الطور" و"شرم الشيخ" من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وتشهد محافظة السويس نشاطاً مكثفاً في 13 وحدة ومركزاً؛ حيث تعمل “مراكز طب أسرة التوفيق، الأربعين، السادات، الهاويس، الإيمان، الشروق، والمجمع الطبي طوارئ” من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. بينما تستقبل “وحدات عمر بن الخطاب، الأمل، السلام 1 و2، الجناين، ومقر الفرع” المواطنين من 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

وتتنوع مواعيد العمل في الأقصر لتشمل 10 نقاط خدمة؛ حيث تعمل الفروع الرئيسية في الأقصر، وأرمنت، وإسنا، بالإضافة إلى "المركز الدولي للكلى والرمد"، ومركز طب أسرة إسنا، ومستشفى الكرنك الدولي من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وفي المقابل، تعمل مراكز طب أسرة “منشأة العماري، وأرمنت الحيط” حتى 6 مساءً، بينما ينتهي العمل في مركزي الكرنك الجديدة، والطود في تمام الساعة 5 مساءً.

وفي محافظة الإسماعيلية، يتم العمل عبر 14 منفذاً خدمياً، حيث تعمل معظمها لفترة تمتد لـ 12 ساعة متواصلة (من 8 صباحاً حتى 8 مساءً)، وتضم: مراكز طب أسرة (حي السلام، الشيخ زايد، الشهداء، أبو عطوة، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، وفنارة).

بالإضافة إلى (وحدة طب أسرة السبع بنات، وحدة طب أسرة كيلو 11، المجمع الطبي، ومستشفى فايد التخصصي)، بينما يستقبل "منفذ الفرع" المواطنين من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً.

وفي محافظة أسوان، تركزت الخدمة في الفرع الرئيسي الذي يعمل من 8 صباحاً حتى 6 مساءً، إلى جانب 14 وحدة طب أسرة تغطي مختلف القرى والمراكز، وتعمل جميعها من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهي وحدات: “فطيرة، الكاجوج، سلوا قبلي، الفوزة، الرديسية، الدقاديق، المحاميد، الشراونة، النزل، البصيلية، الشرفا، الكلج غرب، العوضلاب، والمرينب”.

من جانبها، ذكرت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن الفروع والمنافذ التي تم الإعلان عنها ستلتزم بمواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ويُسر للمستفيدين.

وأكدت التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتوفير خدماتها الصحية دون انقطاع خلال عطلة العيد، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة في جميع المحافظات المشمولة بتطبيق المنظومة.