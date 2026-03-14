قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير فرع التأمين الصحي بالبحر الأحمر يتفقد عيادة رأس غارب الشاملة

ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبحر الأحمر، عيادة رأس غارب الشاملة.

وشملت الجولة تفقد أقسام العيادة المختلفة والتخصصات الطبية والصيدلية، إلى جانب اللجنة الطبية الفرعية برأس غارب، حيث اطمأن مدير الفرع على الحالة الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي، وتأكد من توافر الخدمات الطبية والاحتياجات اللازمة للمرضى.

كما تابع سير العمل داخل مكتب الأرشيف وقسم خدمة العملاء، واطلع على إجراءات تسجيل دخول المنتفعين، إضافة إلى قياس المعدل الزمني بين وصول المنتفع إلى العيادة وبدء تلقيه الخدمة الطبية، حرصًا على تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمة بشكل سريع ومنظم.

وخلال الزيارة، استطلع الدكتور ياسر شعبان آراء المرضى حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما تابع تفعيل منظومة استخراج استمارات الحصر الخاصة بإصدار وتحديث بطاقات التأمين الصحي من داخل عيادة رأس غارب، بدلاً من انتقال المواطنين إلى مدينة الغردقة، على أن يبدأ تنفيذ المنظومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

رافق مدير الفرع خلال الزيارة الدكتور أحمد عامر، مدير عيادة رأس غارب الشاملة.

كما استمع إلى عدد من مقترحات أهالي ورجال أعمال مدينة رأس غارب، الذين أبدوا رغبتهم في دعم المنظومة الصحية من خلال المشاركة المجتمعية، والمساهمة في توفير بعض الاحتياجات مثل أجهزة الكمبيوتر وماكينات تصوير المستندات، إضافة إلى إنشاء مظلة خارج العيادة لحماية المواطنين من أشعة الشمس، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وفي ختام الزيارة، وجه مدير فرع التأمين الصحي الشكر والتقدير لأهالي مدينة رأس غارب والعاملين بالعيادة، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من التطوير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

