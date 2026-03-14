تعاون مؤسسي لتعزيز كفاءة علاج أورام الدم داخل منظومة التأمين الصحي

تشهد منظومة التأمين الصحي، توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجال أمراض الدم الخبيثة، وفي مقدمتها المايلوما المتعددة واللوكيميا اللمفاوية المزمنة، وذلك ضمن توجه يستهدف دعم التدريب المتخصص ونقل المعرفة الطبية الحديثة.

وتعمل المذكرة على تنظيم برامج تدريبية للأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وفرق التمريض، بما يسهم في تعزيز نهج الفريق الطبي متعدد التخصصات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل أنشطة تثقيفية وبرامج دعم للمرضى، بما يعزز الجاهزية العلمية للتعامل مع الحالات المعقدة.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً لأنشطة تعليمية سابقة استهدفت عدداً من مقدمي الرعاية الصحية في محافظات مختلفة، مع خطة للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، في إطار دعم تطوير الأداء المهني داخل المؤسسات العلاجية.

ويؤكد مسؤولو الهيئة العامة للتأمين الصحي أن الاستثمار في تنمية قدرات الكوادر الطبية يمثل محوراً أساسياً لتحسين منظومة الخدمات الصحية وتحديث الممارسات العلاجية وفق أحدث الأدلة العلمية.

وتشارك في هذا التعاون جانسن العالمية ، في إطار شراكة مؤسسية مع الجهات الصحية المعنية لتطوير مهارات الفرق الطبية ودعم مسارات التدريب المتخصص داخل القطاع الصحي المصري.