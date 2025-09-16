الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى عند 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

سعد الدولار في البنك الأهلي المصري

48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



48.14 جنيه للشراء.

48.24 جنيه للبيع.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.