وفقا لآخر تحديث ... سعر الدولار في مصر الأن

تحركت أسعار الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم مقارنة بانخفاضات الأسابيع الماضية.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر يوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك نكست نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 48.20 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.19 جنيه للشراء و 48.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، قناة السويس، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد،أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة ) نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي ارتفاعا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي ليسجل 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند بنك القاهرة ليسجل 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.30 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.24جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.