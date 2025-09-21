بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد نحو 39640 جنيهًا للشراء و 39800 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد نحو 5663 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 5191 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد إلى 4955 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 4247 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 3303 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 2831 جنيهات للشراء.



سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 176135 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3685.05 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب



هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:



معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.