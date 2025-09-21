قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب بداية التعاملات المسائية في مصر بقيمة تتراوح من 12 لـ 10 جنيهات في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 نحو 4955 للشراء مقابل 4967 جنيه للشراء منتصف تعاملات الأحد. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد نحو 5663 جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 5191  جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد إلى 4955 جنيهًا للشراء .
 

سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 4247   جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو  3303  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد نحو 2831 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 39640  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 176135  جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3685.05 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
أسعار النفط عالميا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب الجنيه الذهب الذهب عيار 21

