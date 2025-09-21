لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

بعد النجاح اللافت الذي حققه البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك منذ انضمامه في الانتقالات الصيفية الماضية؛ اتجهت أنظار إدارة القلعة البيضاء نحو صفقة جديدة من بلاد السامبا، حيث دخل النادي في مفاوضات جادة مع الجناح البرازيلي بيدرو روخا، لاعب نادي ريمو، أحد أندية الدرجة الثانية بالبرازيل؛ تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مفاوضات أولية وترحيب من اللاعب

كشف مصدر داخل الزمالك أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ووكيل اللاعب بيدرو روخا، حيث تم عرض مشروع الزمالك وتجربة مواطنه خوان بيزيرا الناجحة، وهو ما لاقى ترحيبًا من اللاعب الذي أبدى استعداده للانضمام، على أن يتم حسم الأمور المالية والتعاقدية قريبًا.

وتأتي هذه الخطوة؛ في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بعد استبعاده مرتين من قائمة المباريات بقرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أمام المصري والإسماعيلي.

من هو بيدرو روخا؟

اللاعب البرازيلي بيدرو روخا، المولود في 1 أكتوبر 1994 (30 عامًا)، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بالقدم اليمنى، ويبلغ طوله 1.75 متر، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 1.5 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

انضم اللاعب مطلع 2025 إلى نادي ريمو بعقد يمتد حتى نوفمبر من العام نفسه، وهو ما يجعله متاحًا للانتقال إلى الزمالك بشكل مجاني؛ حال إتمام الصفقة في يناير.

محطات بارزة في مسيرة اللاعب

بدأ روخا مسيرته مع جريميو البرازيلي حيث قدم مستويات مميزة جعلته ينتقل إلى سبارتاك موسكو الروسي في صيف 2017، في تجربته الوحيدة خارج البرازيل، كما لعب لفلامنجو معارًا عام 2020 مقابل 3 ملايين يورو.

وطوال مسيرته الاحترافية، خاض 337 مباراة، سجل خلالها 70 هدفًا وصنع 39 تمريرة حاسمة، بإجمالي 109 مساهمات تهديفية.

وكانت أفضل فتراته رفقة جريميو، حيث لعب 126 مباراة وسجل 32 هدفًا وصنع 11 أخرى.

أرقام بيدرو روخا هذا الموسم مع ريمو

مع ناديه الحالي “ريمو”، شارك روخا في 36 مباراة بمختلف البطولات بإجمالي 2754 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 4 أخرى، بواقع 20 مساهمة تهديفية.

وفي الدوري فقط، لعب 24 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 3، بإجمالي 15 مساهمة تهديفية.

بطولات حققها روخا

حقق النجم البرازيلي 9 بطولات خلال مسيرته، أبرزها “الدوري البرازيلي، كأس البرازيل، كأس السوبر المحلي”، إضافة إلى بطولات قارية مثل “كوبا ليبرتادوريس، كوبا سودا أمريكانا”؛ وهو ما يعكس خبراته الواسعة التي يسعى الزمالك للاستفادة منها.

ويسعى الزمالك بهذا التحرك إلى تكرار تجربة بيزيرا الناجحة؛ عبر ضم بيدرو روخا لتدعيم الجبهة اليسرى الهجومية، وإضافة المزيد من التنوع والفاعلية إلى الخط الأمامي للفريق.