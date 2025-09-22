نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

اعربت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها بتكريمها فى النسخة 22 من حفل توزيع جوائز دير جيست 2025 عن دورها فى مسلسل “وتقابل حبيب”.

وقالت نيكول سابا فى تصريح لموقع “صدى البلد” ، انها تحب الشعب المصري وتشعر بوجود كيميا ساحرة بينها وبينه ، لذلك مازالت مستمرة ومتواجدة بقوة فى الدراما المصرية.

وأكدت نيكول سابا أنها لا تهتم بمصطلح التريند الذى يتداول بشكل مستمر، بل فقط تهتم بأن تؤدي دورها على أكمل وجه حتى ينال إعجاب الجمهور والنجاح المستحق مثل ما حقق دور رقية العسكري فى مسلسل “وتقابل حبيب” الذى عرض فى رمضان الماضي.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

وشارك مسلسل «وتقابل حبيب» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ ، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد .

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز دور “ليل” التي تكتشف خيانة زوجها “يوسف أبو العز” (خالد سليم)، مما يؤدي إلى تصاعد الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.