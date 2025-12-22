حصاد 2025.. نجوم يودعون العنوسة وزيجات هزت الوسط الفني

قبل أن يودع عام 2025 أيامه الأخيرة، سجل الوسط الفني واحدًا من أكثر مواسم الأفراح ازدحامًا، بعدما شهد زواج 17 فنانا وصناع الفن، في زيجات تنوعت بين المفاجئ والمنتظر، وبين الاحتفالات الصاخبة والمناسبات العائلية الهادئة، ليصبح العام علامة فارقة في الحياة الشخصية لكثير من النجوم.

هاجر السراج

احتفلت بزفافها في سبتمبر على الفنان عمر، أحد الوجوه الصاعدة، في حفل اتسم بالبساطة والأناقة، وسط حضور محدود من الأصدقاء ونجوم الوسط.

مصطفى شعبان

نجم الدراما الرمضانية وأحد أبرز أبطال الأعمال الشعبية، أعلن زواجه رسميًا لأول مرة في ليلة رأس السنة 2025 من هدى الناظر، مديرة الأعمال السابقة لـ عمرو دياب، مؤكدًا أن الزواج تم في إطار عائلي بعد فترة تأجيل بسبب ظروف صحية لوالده.

مي فاروق

كما احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي في يناير، بحفل كبير جمع نجوم الفن والإعلام، وتحول إلى ليلة طربية مميزة بإحياء نجوم التسعينات للحفل.

سارة درزاوي

وأما سارة درزاوي احتفلت بزفافها داخل قلعة صلاح الدين بعد أربع سنوات من الخطوبة، وسط أجواء مرحة شاركها فيها زملاؤها وعلى رأسهم أشرف عبدالباقي.

أروى جودة

بينما اختارت أروى جودة البساطة في زواجها، حيث عقدت قرانها على رجل أعمال إيطالي يدعى جون بانسيت، في احتفال عائلي محدود، واختارت كوبري قصر النيل رمزًا لبداية جديدة في حياتها.

ليلى زاهر

والفنانة الشابة التي نشأت فنيًا منذ طفولتها ليلى زاهر، حيث احتفلت بزفافها على الفنان والمنتج هشام جمال في أبريل، بحفل أسطوري بمنطقة الأهرامات، لاقى تفاعلًا واسعًا، خاصة بعد إهدائها أغنية خاصة بعنوان «فستانك الأبيض».

رنا رئيس

واحتفلت رنا رئيس بزفافها في مايو على رجل الأعمال يسري علي، في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن، وأحياه نخبة من نجوم الغناء أبرزهم تامر حسني.

أمينة خليل

كما تزوجت أمينة خليل المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر في حفل عائلي أنيق، خطفت فيه الأنظار بإطلالة راقية من تصميم مصممة أزياء مصرية.

هادي الباجوري

واحتفل المخرج هادي الباجوري بزواجه من الفنانة الشابة هايدي خالد في أكتوبر، بإطلالة غير تقليدية عكست شخصيته الفنية.

رانيا يوسف

بينما أعلنت رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال بعد قصة حب بدأت في كواليس مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، مؤكدة حرصها على إبقاء الأمر بعيدًا عن الأضواء في بدايته.

مي عز الدين

وأعلنت مي عز الدين عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، وشاركت جمهورها صورًا بسيطة عكست هدوء المرحلة الجديدة في حياتها.

منة شلبي

بينما حسمت منة شلبي الجدل الذي أثير حول حياتها الخاصة بتأكيد زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعد تداول وثيقة الزواج على مواقع التواصل.

حاتم صلاح

أما الفنان الشاب حاتم صلاح الذي لفت الأنظار بأدواره الكوميدية والدرامية، احتفل بزفافه في أكتوبر بحضور عدد من نجوم الوسط والأصدقاء المقربين.

أحمد جمال

واحتفل أحمد جمال بزفافه على المطربة فرح الموجي، حفيدة الموسيقار محمد الموجي، في حفل كبير جمع نجوم الفن والغناء.

دارين حداد

أما الفنانة التونسية دارين حداد المعروفة بأدوارها الجريئة، اختارت الزواج من خارج الوسط الفني، واحتفلت بزفافها على طيار في أجواء عائلية بعيدًا عن الإعلام.

آمال ماهر

وأعلنت آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، وسط تكتم، حيث يقضيان شهر العسل في باريس.

إيناس الدغيدي

أما المخرجة المثيرة للجدل دائمًا إيناس الدغيدي أكدت زواجها من خارج الوسط الفني، وقررت إلغاء حفل الزفاف الكبير، مكتفية بمناسبة عائلية بسيطة.