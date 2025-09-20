قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

تألقت النجمة نيكول سابا خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل خلال 2025 في حفل ضخم أقيم بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع الفن.

خطفت نيكول الأنظار بإطلالة مميزة ولافتة باللون الأسود، حيث حرصت على أن تكون إطلالتها مميزة وجذابة باللون الأسود خلال حفل تكريمها بجائزة التميز والإبداع عن دور "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا وحصد عددا من الجوائز في حفل أمس.

ونشرت نيكول عددا من الصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت، "أنا فخورة جدا الليلة وبشكر كتير مهرجان دير جيست على الجايزة والتكريم وشكرا لكل الجمهور الحبيب اللي دايما داعمني بحبكم أوي".

وتنتظر النجمة نيكول سابا عددا من التكريمات خلال الأيام القادمة منها "الموريكس دور" ومهرجان الغردقة لسينما الشباب، كنا تستعد لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهورها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

