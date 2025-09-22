قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف

طقس اليوم الأثنين
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الإثنين، أول أيام فصل الخريف 2025، والذي وصفته بأنه أجمل فصول العام؛ لاعتداله في درجات الحرارة، وانخفاض الإحساس بالرطوبة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

نوهت عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى الصغرى

القاهرة 32 — 22
العاصمة الإدارية 33 — 22
6 أكتوبر 33 — 22
بنها 32 — 22
دمنهور 31 — 22
وادي النطرون 32 — 23
كفر الشيخ 31 — 22
المنصورة 31 — 22
الزقازيق 32 — 22
شبين الكوم 31 — 22
طنطا 32 — 23
دمياط 30 — 24
بورسعيد 30 — 25
الإسماعيلية 33 — 22
العريش 31 — 20
رفح 31 — 20
رأس سدر 34 — 23
نخل 31 — 15
كاترين 28 — 14
الطور 31 — 24
طابا 31 — 21
شرم الشيخ 35 — 26
الإسكندرية 30 — 23
العلمين 29 — 21
مطروح 28 — 23
السلوم 29 — 21
سيوة 32 — 19
رأس غارب 34 — 25
الغردقة 35 — 25
سفاجا 35 — 25
مرسى علم 35 — 26
شلاتين 35 — 27
حلايب 34 — 29
أبو رماد 35 — 26
رأس حدربة 34 — 28
الفيوم 33 — 21
بني سويف 33 — 21
المنيا 33 — 20
أسيوط 34 — 21
سوهاج 35 — 23
قنا 36 — 24
الأقصر 37 — 24
أسوان 38 — 25
الوادي الجديد 36 — 21
أبوسمبل 38 — 25

