أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الإثنين، أول أيام فصل الخريف 2025، والذي وصفته بأنه أجمل فصول العام؛ لاعتداله في درجات الحرارة، وانخفاض الإحساس بالرطوبة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

نوهت عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى الصغرى

القاهرة 32 — 22

العاصمة الإدارية 33 — 22

6 أكتوبر 33 — 22

بنها 32 — 22

دمنهور 31 — 22

وادي النطرون 32 — 23

كفر الشيخ 31 — 22

المنصورة 31 — 22

الزقازيق 32 — 22

شبين الكوم 31 — 22

طنطا 32 — 23

دمياط 30 — 24

بورسعيد 30 — 25

الإسماعيلية 33 — 22

العريش 31 — 20

رفح 31 — 20

رأس سدر 34 — 23

نخل 31 — 15

كاترين 28 — 14

الطور 31 — 24

طابا 31 — 21

شرم الشيخ 35 — 26

الإسكندرية 30 — 23

العلمين 29 — 21

مطروح 28 — 23

السلوم 29 — 21

سيوة 32 — 19

رأس غارب 34 — 25

الغردقة 35 — 25

سفاجا 35 — 25

مرسى علم 35 — 26

شلاتين 35 — 27

حلايب 34 — 29

أبو رماد 35 — 26

رأس حدربة 34 — 28

الفيوم 33 — 21

بني سويف 33 — 21

المنيا 33 — 20

أسيوط 34 — 21

سوهاج 35 — 23

قنا 36 — 24

الأقصر 37 — 24

أسوان 38 — 25

الوادي الجديد 36 — 21

أبوسمبل 38 — 25